Nascidos em janeiro e fevereiro já podem receber dinheiro do PIS/Pasep

São Paulo — Beneficiários do abono salarial do PIS/Pasep do ano-base 2017 que nasceram em janeiro e fevereiro que não são clientes da Caixa recebem o benefício a partir desta quinta-feira (21). Entre eles, estão funcionários públicos com final da inscrição número 6 e 7 que recebem o dinheiro do Pasep, creditado em conta do Banco do Brasil.

Na terça-feira (19), clientes da Caixa já haviam recebido o dinheiro automaticamente em sua conta corrente do banco.

O valor do abono varia de 84 reais a 998 reais, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2017. Quem trabalhou por 12 meses vai receber o valor integral do benefício, de um salário mínimo. Já quem trabalhou por apenas um ou mais meses vai receber o valor equivalente do salário mínimo.

De acordo com a Caixa, estão disponíveis mais de R$ 2,7 bilhões para 3,7 milhões de trabalhadores.

Tem direito ao abono salarial quem trabalhou formalmente por pelo menos um mês em 2017 com remuneração média de até dois salários mínimos. Além do tempo de serviço, para ter direito ao abono de 2017, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Trabalhadores poderão sacar o abono referente ao ano-base 2017 até 28 de junho de 2019.

Como sacar o abono

Trabalhadores da iniciativa privada podem retirar o dinheiro na Caixa Econômica Federal. É preciso apresentar um documento de identificação e o número do PIS/Pasep.

Quem tiver o Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode sacar o PIS nos terminais de autoatendimento da Caixa ou em casas lotéricas. Também é possível obter informações sobre o PIS pelo telefone 0800-726-02-07 ou pelo site da Caixa.

Os servidores públicos que têm direito ao Pasep precisam verificar se o Banco do Brasil depositou o dinheiro na sua conta. Se isso não aconteceu, precisam procurar uma agência do BB e apresentar um documento de identificação. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 01.