Na Black Friday, Gol vende passagens aéreas a partir de R$99,90

Com a semana da Black Friday, a Gol Linhas Aéreas deu início a campanha #todomundopode com descontos especiais em passagens aéreas nacionais e internacionais.

Estão disponíveis 76 destinos operados pela companhia dentro e fora do Brasil, com bilhetes aéreos a partir de R$99,90 (para voos nacionais) e a partir de R$839,00 (para voos internacionais) – todos com taxas de embarque inclusas. As datas das viagens precisam ser entre fevereiro e junho de 2020 e podem ser parceladas em até dez vezes sem juros para clientes MasterCard.

Para conferir as regras da promoção e escolher os destinos, basta acessar o site da companhia: http://www.voegol.com.br.

As ofertas começaram às 20 horas desta quinta, 28 (horário de Brasília) e vão até às 8 horas da próxima segunda-feira, 2.