Multiplus fecha parceria para acúmulo de pontos com a Cabify

São Paulo – A empresa de fidelidade Multiplus anunciou nesta terça-feira, 5, que fechou uma parceria com a Cabify. Pelo acordo, os usuários do aplicativo acumularão um ponto Multiplus por cada quilômetro rodado pago – para os clientes corporativos da Cabify, serão dois pontos a cada quilômetro pago.

A parceria é válida para as categorias Lite, LiteCorp, Express e Táxi Preto (no caso de São Paulo). Os pontos acumulados serão creditados automaticamente em até 15 dias após a corrida e terão validade de dois anos.

Durante o mês de dezembro, clientes da Multiplus que nunca usaram a Cabify ganharão 500 pontos ao realizarem suas quatro primeiras corridas nos primeiros 30 dias depois de cadastrados no aplicativo.

“A parceria com a Cabify reforça o compromisso da Multiplus de ter em nossa rede parceiros que estejam em sintonia com as necessidades dos nossos participantes e de oferecer cada vez mais opções de acúmulo de pontos nas atividades do dia a dia”, diz, em nota, Roberto Medeiros, presidente da Multiplus.