Multimercados sofrem com mudança na cena externa e reduzem ganhos no ano

Os gestores de fundos multimercados estão sofrendo neste fim de ano com a mudança no cenário internacional. As casas que conseguiram se manter imunes à instabilidade política brasileira por conta da eleição presidencial aplicando no exterior, principalmente em apostas na alta dos juros americanos, agora estão sofrendo com a reversão desse cenário. A expectativa agora é de desaquecimento da economia dos EUA, e isso pode levar o Federal Reserve (Fed, banco central americano) a reduzir os juros.

Com isso, os índices das bolsas americanas tiveram este mês o pior início de dezembro desde 1931. O efeito dessa mudança aparece nas cotas de muitos fundos com aplicações no exterior de gestores independentes e de alguns bancos de investimentos com maior presença no segmento de multimercados.

Levantamento feito com a ferramenta de fundos da Economática mostra que muitas casas importantes com fundos badalados, como Garde, Safra Galileo, Mauá, Adam, Ibiúna SPX, ARX e BTG Pactual, apresentam carteiras com desempenho no ano abaixo do CDI, que acumulou 6,16% em 2018 até dia 16 de dezembro. A inflação pelo IPCA neste ano, até novembro, é de 3,59%. O Fundo Verde, de Luís Stuhlberger, maior do mercado, perde 0,67% no mês até dia 17, mas ainda acumula ganho de 7,32% no ano, acima do CDI.

O levantamento não inclui os fundos de grandes bancos de varejo, para poder acompanhar melhor o desempenho dessas casas especializadas.

Nome Gestora Dezembro* Novembro 2018 24 meses Volatilidade Vinci Atlas Fc de FI Mult Vinci Gestora 0,76 -1,27 0,06 15,24 5,34 Garde D Artagnan FICFI Garde Asset 0,19 -1,08 0,86 17,09 3,36 Safra Galileo Special Fc FI J Safra -0,64 1,13 3,07 19,49 7,83 Maua Macro FICFI Mult Maua Invest -1,67 1,62 3,49 19,71 7,39 Safra Absoluto 30 FICFI Mult J Safra -0,27 0,8 4,14 18,04 4,56 Adam Macro Advisory Adamcapital 0,1 0,61 4,27 23,33 6,07 Safra High Yield Fc FI Mult J Safra -0,12 0,71 4,61 17,61 3,22 Ibiuna Hedge Fc de FI Mult Ibiuna Gestao 0,33 -0,44 4,61 20,86 2,76 Xp Macro FI Mult Xp Gestao -0,59 -1,24 4,9 21,87 4,16 Ibiuna Hedge Sth Fc de FI Ibiuna Gestao 0,44 -1,18 5,2 30,87 5,51 Spx Nimitz Feeder FIC Mult Spx Gestao -1,59 -2,6 5,38 23,02 5,07 ARX Extra Fc FI Mult ARX -0,36 0,45 5,52 21,15 3,12 BTG Pactual Discovery FI BTG Pactual -1,61 -0,01 5,72 27,73 3,63 Canvas Classic II Fc FI Mult Canvas Capital 0,14 0,13 5,96 19,79 3,69 Safra Faraday Special Fc FI J Safra -0,55 -0,05 6 21,72 4,12 Canepa Macro Fc FI Mult Canepa Asset -0,73 0,21 6,01 20,77 2,55 CSHG Top 30 Fc FI Mult Credit Suisse -0,47 -0,02 6,47 19,11 3,78 Sul America Evolution FI Sul America 0,35 0,45 6,49 19,34 1,21 Canvas Enduro II Fc FI Canvas Capital 0,14 0,07 6,8 22,85 5,3 Opportunity Total Fc FI Opportunity Gestao -0,33 0,98 6,9 20,78 3,84 Pacifico Macro Fc FI Pacifico Gestao -0,33 0,15 7,22 26,19 4,62 Verde FICFI Mult Verde Asset -0,67 0,55 7,32 14,44 4,59 Neo Mult Estrat 30 Mult Neo Gestao 0,01 -0,35 7,37 18,01 4,84 Occam Inst Fc FI Mult II Occam Brasil 0,27 0,07 7,53 19,87 1,66 Vic Mult Fc FI Mult Cfo Administracao -0,51 -0,56 7,61 24,94 3,97

*Dados até 17 de dezembro. Fonte: Economática. Volatilidade ao ano.

Maiores rentabilidades no ano

Outro fundo com fortes perdas em novembro e dezembro e que mantinha apostas na alta dos juros americanos, o Gávea Macro, mantém bom desempenho no ano, com 9,79% acumulados até dia 17, mesmo após perder 2,06% em novembro e mais 0,64% em dezembro.

Os fundos com maior ganho no ano são também os que apresentam maior volatilidade, como mostra o índice na última coluna da tabela abaixo. O XP Long Biased tem volatilidade de 19,95% ao ano, ou seja, poderia perder ou ganhar 19,95% no período de um ano.

São fundos que operam com ações e derivativos e que tiveram perdas expressivas em dezembro também, com a queda da bolsa no Brasil e no exterior. Os equity hedges e os long shorts usam ações para montar estruturas que se assemelham a renda fixa ou exploram tanto a alta quanto a baixa de um papel. Mas, como mostra a volatilidade, o risco é razoável.

Nome Gestora Dezembro* Novembro 2018 24 meses Volatilidade Xp Long Biased 30 Xp Gestao -1,73 1,83 26,68 58,82 19,95 Safari Fc FI Mult II Safari Capital -2,93 2,67 20,59 57,23 16,92 Polo Norte I Fc FI Mult Polo Capital -1,69 0,43 19,32 38,36 6,62 Kapitalo Zeta Fc de FI Mult Kapitalo -1,5 -2,63 18,43 46,35 8,74 Bahia Am Long Biased Bahia Am -2,91 2,42 18,29 46,96 13,19 Murano FIC de FI Mult Murano Inv -1,88 0,23 17,58 26,74 10,17 Apex Equity Hedge FI Mult Apex Capital -0,48 1,53 13,82 32,85 4,15 Kinea Atlas FI Mult Kinea Invest 0,3 0,19 13,78 ? 4,26 Kapitalo Kappa Fin Kapitalo -0,82 -1,34 12,43 31,76 4,95 Oceana Long Biased Oceana Invest -0,55 4,33 12,1 45,33 11,72 Kadima II FICFI Mult Kadima Asset -0,1 0,73 11,9 29,46 3,13 Absolute Vertex CSHG Absolute -0,37 0,22 11,74 33,87 6,12 Pacifico Lb Fc FI Mult Pacifico Gestao -1,19 0,92 11,62 38,96 15,32 Saga Top FICFI Mult Saga Consultoria 0,2 0,48 10,52 26,07 1,6 Claritas Long Short FI Claritas -0,24 0,58 10,24 26,67 2,58 Gavea Macro Fc de FI Gavea Invest -0,64 -2,06 9,79 16,33 4,41 Jgp Equity Explorer Jgp Gestao -1,71 1,73 9,6 41,42 18,47 Rps Equity Hedge D30 Rps Capital Adm -0,49 0,63 9,25 22,87 2,66 Bahia Am Marau Fc Bahia Am 0,31 -0,25 9,22 35,47 2,79 Kinea Chronos FI Mult Kinea Invest 0,25 0,27 8,83 24,49 2,19 Az Quest Mult Fc FI Mult Az Quest Invest -0,4 0,43 8,61 26,35 3,76 Brasil Plural Equity Hedge Occam Brasil 0,27 -0,7 8,31 21,33 3,49 Jgp Strategy FIC de FI Jgp Gestao -0,1 -0,64 8,14 27,78 2,23 Absolute Hedge Fc de FI Absolute -0,17 0,27 7,97 23,47 3,15 Ibiuna Long Short Stls Ibirapuera -0,87 0,55 7,71 25,18 7,97 Absolute Alpha Fc Absolute 0,19 0,53 7,7 21,7 1,54

Fonte: Economática. *Rentabilidade em porcentagem, até 17 de dezembro. Volatilidade ao ano.

Esta reportagem foi publicada originalmente na Arena do Pavini.