Mora em SP? Veja 10 destinos baratos para viajar no feriadão de 9 de julho

São Paulo – Até quem não vai tirar férias em julho tem um respiro pela frente em São Paulo: o feriadão de três dias da Revolução Constitucionalista, comemorada em 9 de julho no estado. A época é alta temporada, mas quem não se organizou com antecedência para viajar ainda consegue encontrar voos e pacotes de viagem com preços baixos, segundo um levantamento do site Kayak.

O buscador listou os dez destinos mais baratos para viajar no feriadão, partindo de São Paulo. Entre as cidades com as passagens aéreas mais em conta, estão Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. No entanto, ao comparar o valor do pacote, com voo e hotel, pode compensar gastar mais na passagem aérea para economizar no total.

A pesquisa do Kayak mostra preços médios de passagens aéreas de ida e volta, diária em hotel e pacotes de viagem, incluindo voos e hospedagem. Também apresenta a diferença de preços voando na sexta-feira ou no sábado. Em média, os pacotes partindo no sábado são 20% mais baratas e as passagens, 1,5% mais em conta.

A seguir, confira os 10 destinos mais baratos para viajar no feriadão de 9 de julho, segundo o site Kayak, e compare os preços voando sexta ou sábado: