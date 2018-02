Meu imóvel foi retomado. Nunca mais conseguirei financiar outro?

Pergunta do leitor: Há muito tempo o banco retomou meu imóvel porque não consegui pagar as prestações. Quando isso aconteceu, eu já tinha quitado uma boa parte do valor. Agora, estou tentando um novo financiamento e não consigo aprovação. Gostaria de saber se nunca mais poderei ter um imóvel financiado pelo banco.

Realmente os bancos costumam adotar a black list (lista negra) ao conceder crédito para seus clientes. Essa prática é utilizada em todas as modalidades de crédito, em especial naquelas operações em que o cliente deu algum tipo de prejuízo para o banco.

Seja como for, é importante que o banco se manifeste formalmente sobre o motivo de ter negado seu crédito para esse novo financiamento. Você precisa saber se o banco o identifica como alguém que oferece riscos ou se há algum tipo de restrição, que impede a contratação. Caso não consiga isso facilmente, o recomendado é abrir um chamado na ouvidoria do banco e, por último, no Banco Central, para que tenha a resposta exata e possa tomar as providências necessárias.

Sua situação é um alerta, em especial, para quem está com dificuldades em pagar um financiamento imobiliário e acha que não terá nenhum problema em ter o imóvel retomado pelo banco. Além do desgaste emocional com a situação, na qual, em casos extremos, é possível ser “despejado” do imóvel, há ainda a dificuldade de realizar um novo financiamento no futuro.

Por isso, é importante agir rapidamente, nem que seja para vender o imóvel com valor abaixo do praticado pelo mercado. O importante é se livrar da dívida para, no futuro, com a situação financeira mais equilibrada, voltar a pensar na compra do imóvel próprio.