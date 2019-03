Meu filho fez 25 anos em 2018. Posso colocá-lo como dependente no IRPF?

Pergunta do leitor: Meu filho é estudante e completou 25 anos em agosto de 2018. Ele pode ainda ser declarado como meu dependente no Imposto de Renda 2019?

Resposta de Valdir Amorim*:

Sim. O fato de ter completado 25 anos durante o ano não ocasiona a perda da condição de dependência. De acordo com as regras do Imposto de Renda pode ser considerado dependente a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.

Podem ainda ser assim considerados, quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.

Quando o contribuinte inclui um dependente na declaração, não pode apenas descontar os gastos que teve com ele, mas deve também informar seus rendimentos e todos os bens e direitos que ele possui em 31/12/2018. Veja todas as regras para declarar dependentes no Imposto de Renda 2019.

*Valdir de Oliveira Amorim é coordenador editorial-tributário IOB, da Sage Brasil, professor universitário, mestre em Ciências Sociais e Contabilidade, pós-graduado em Direito Tributário, coordenador de cursos de pós-graduação, palestrante, conferencista, mediador em seminários e congressos, doutorando em Contabilidade; especialista há mais de 20 anos em Imposto de Renda, PIS/COFINS, IOF, ITR, CIDE e legislação societária, comercial e tributária.

