Metrô do Rio de Janeiro começa a aceitar cartões Visa

São Paulo — A MetrôRio, concessionária do metrô do Rio de Janeiro, começou a aceitar nesta segunda-feira o pagamento de passagens com cartão de crédito da bandeira Visa, num acordo envolvendo a credenciadora Cielo, mostrando o esforço da indústria de meios de pagamento para entrar em microtransações como forma de compensar a queda nas margens oriunda do aumento da concorrência.

Em comunicado conjunto, a MetrôRio e a Visa explicaram que o pagamento das viagens pode ser feito tanto com o cartão quanto com celular, ou pulseira e relógios com a tecnologia de aproximação NFC. A concessionária opera as linhas 1, 2 e 4 do metrô carioca, com 41 estações, pelas quais passam cerca de 880 mil clientes por dia.

A cobrança da tarifa é debitada diretamente na fatura, sem custo adicional ou taxas. Os passageiros com cartões da Visa também podem usar carteiras digitais como Apple Pay e Samsung Pay para fazer o pagamento.

“Acreditamos que o uso da tecnologia de pagamentos por aproximação no metrô é uma oportunidade de digitalizar bilhões de transações de baixo valor, melhorando a experiência do passageiro e reduzindo despesas do transporte público”, afirmou o presidente da Visa no Brasil, Fernando Teles.

Segundo a Visa, atualmente já são realizadas mais de 1 milhão de transações mensalmente por meio de pagamentos por aproximação.