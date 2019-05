Méliuz promove “Dia do Cashback” e devolve até 35% do valor gasto

São Paulo — A Méliuz promove nesta quarta-feira (29) a segunda edição do “Dia do Cashback“, quando as redes parceiras da startup vão devolver percentuais maiores das compras feitas pelos consumidores, sem custo extra. A fatia pode chegar até 35%.

A expectativa é de que haja um aumento considerável nas vendas das lojas parceiras e, consequentemente, no número de dinheiro devolvido aos consumidores. No ano passado, o “Dia do Cashback” resultou em um aumento de 293% nas transações das lojas e de 346% no valor movimentado por elas.

Segundo pesquisa realizada pela consultoria Nielsen Global, 45% dos brasileiros veem a devolução de dinheiro como a recompensa mais valorizada. Criado para contrapor os pontos de fidelidade, que expiram e limitam os consumidores a resgatá-los em lojas determinadas, o cashback oferece ao consumidor a liberdade para usar a recompensa quando e onde quiser.

Por exemplo, se um produto custa 100 reais e o percentual de cashback devolvido for 20%, ao comprar esse item, você vai receber de volta 20 reais. Assim, o custo final da compra para você vai ser de apenas 80 reais. A Méliuz já devolveu 94 milhões de reais aos consumidores em mais de 1.600 lojas físicas e online parceiras.

O site EXAME teve acesso com exclusividade às marcas que participarão do “Dia do Cashback” neste ano e aos respectivos percentuais de devolução de dinheiro que serão praticados por cada uma delas. Veja na tabela abaixo. As compras devem ser feitas através do site da campanha.