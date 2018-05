São Paulo – Ninguém acertou as seis dezenas no concurso 2.044 da Mega-Sena da Caixa Econômica Federal, sorteado na noite do último sábado (26). Acumulado, o prêmio pode pagar 30 milhões na próxima edição.

As dezenas sorteadas foram as seguintes:

07 14 47 54 56 60

49 pessoas acertaram a quina e receberão 39.699,63 reais. Outras 3612 acertaram a quadra e levarão para casa o prêmio no valor de 769,37 reais.