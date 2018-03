Mega-Sena: veja o resultado do concurso 2.023

São Paulo – Na noite do último sábado, 17, o concurso 2.023 da Mega-Sena foi sorteado e duas apostas foram sortudas o suficiente para acertar os seis números abocanhar parte do prêmio de R$ 59.728.711,90. Os vencedores são de Curitiba (Paraná) e Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) e cada um levará R$ 29.864.355,95. Abaixo, veja as dezenas:

01 – 06 – 07 – 08 – 23 – 56

A quina teve 217 apostas ganhadoras e cada uma ficará com R$ 19.603,05. Na quadra, foram 13.622 apostas vencedoras e o prêmio será de R$ 446,11 para cada.

Resultado do Concurso 2023 da Mega-Sena, sorteado em 17/03/2018: 01 06 07 08 23 56. — loterias CAIXA (@loteriascaixa) March 18, 2018

Probabilidades

As chances de uma aposta simples de apenas 6 números, e que custa R$ 3,50 ser a grande vencedora é de 1 em 50.063.860, informa a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas, que custaria R$ 17.517,50, a probabilidade de abocanhar o prêmio milionário é de 1 em 10.003.