Mega-Sena vai sortear R$ 27 milhões neste sábado

São Paulo – A Mega-Sena acumulou novamete e pode pagar 27 milhões de reais neste sábado (30) ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1.842. O sorteio será realizado às 20h (de Brasília), em Anápolis (GO).

A aposta mínima na Mega-Sena custa 3,50 reais e pode ser feita em qualquer casa lotérica do país até as 19h (horário de Brasília) deste sábado. Clientes da Caixa também podem apostar pelo internet banking, desde que tenham mais de 18 anos.

Se uma única pessoa acertar as seis dezenas e aplicar os 27 milhões de reais na poupança, que é uma das opções de investimento com as menores rentabilidades, o prêmio renderia mensalmente pouco mais de 190,4 mil reais.

Mais chances

Quem quiser ampliar as chances de ganhar na loteria pode concorrer ao prêmio em grupo no Bolão da Caixa. Para isso, é necessário preencher no volante o campo específico do bolão.

Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Depois de fazer a aposta, cada participante do bolão ganha um recibo, que é necessário para resgatar a sua parte do prêmio.