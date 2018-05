Não houve acertadores para as seis dezenas do concurso 2.037 da Mega-Sena, realizado na noite de ontem (5), em Xanxerê. As dezenas sorteadas foram: 14 – 16 – 23 – 30 – 45 – 60.

O prêmio estimado era de R$ 22 milhões, e, para o próximo concurso, é esperado um prêmio de R$ 28 milhões.

A Quina teve 48 acertadores, e cada um vai levar R$ 58.276,76. Outras 4.609 pessoas ganharam na Quadra, com prêmio de R$ 867,02 para cada.