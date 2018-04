O concurso 2035 da Mega-Sena será sorteado na noite de hoje (28) e pode pagar R$ 15 milhões aos acertadores das seis dezenas. O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), em Aparecida do Taboado (MS).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de hoje, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.