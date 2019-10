Mega-Sena e outros sorteios das Loterias serão exibidos pela TV

São Paulo – A Caixa Econômica Federal informou que, a partir deste semana, os sorteios das Loterias Caixa passam a ser exibidos pela RedeTV!. As exibições acontecerão sempre às 20h, de segunda a sábado, acompanhando o principal sorteio do dia, diretamente do espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

A Mega-Sena, que acontece sempre nas noites de quarta-feira e sábado, Lotofácil, Lotomania e Quina são alguns dos sorteios realizados pelas Loterias e que poderão ser transmitidos pela RedeTV. Como há dias da semana em que há mais de um sorteio, apenas um deles será exibido na faixa das 20h do canal aberto, ao vivo ou em retransmissão, para o caso dos que são realizados durante a tarde.

Todos os demais serão exibidos em lives e ficam disponíveis nos perfis das Loterias e da Caixa no Facebook e no Youtube. A programação mensal dos sorteios pode ser consultada no site oficial.

Até aqui, os sorteios estavam sem transmissão pela televisão. Os resultados eram divulgados logo depois pelas Loterias Caixa em sua página na internet. “O objetivo é fazer com que mais pessoas tenham a oportunidade de assistir aos sorteios, conferindo ainda mais transparência aos concursos”, afirmou a Caixa, em nota.