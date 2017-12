Mega-Sena acumulada pode pagar hoje R$ 48 milhões

O concurso de número 1.999 da Mega-Sena acumulada será sorteado hoje (21) a partir das 20h (horário de Brasília) em Porto União (SC).

A Caixa Econômica Federal estima que a loteria pagará um prêmio de cerca de R$ 48 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas.

Os apostadores poderão fazer seus jogos até as 19h (de Brasília) em qualquer agência lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Devido ao calendário da Mega da Virada, o sorteio da Mega-Sena desta semana será realizado excepcionalmente nesta quinta-feira, o concurso que correrá hoje é o último do calendário regular de 2017.

Por isso, a partir de amanhã, todas as apostas na Mega serão exclusivas para o concurso especial do fim de ano.

Sonho de muitos brasileiros, a Mega-Sena mexe com os ânimos dos apostadores. Para o empresário Ruy Leonne Feitosa, morador de Sobradinho (DF), o prêmio viabilizaria muitos dos seus sonhos.

“Com o prêmio eu faria uma casa pra minha mãe lá no interior do Maranhão e ajudaria alguns amigos e familiares. Não queria ter casas ou carros de luxo, gostaria mesmo de conhecer o mundo e proporcionar essa experiência à minha família”, destacou.

O funcionário público Joel Carneiro, morador de Santa Maria (DF), disse que, se ganhasse o prêmio, teria outros objetivos. “Não tenho o interesse de ficar com todo o dinheiro do prêmio. Dividiria com meus familiares e ficaria com um pouco para levar uma vida bem modesta.”

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 205 mil em rendimentos mensais.

Os números sorteados no último concurso foram: 08 – 21 – 24 – 25 – 52 – 57. De acordo com a Caixa Ecômica Federal, 61 pessoas acertaram a quina e receberam R$ 36.388,03 cada. Outros 4.810 acertaram a quadra e ganharam R$ 659,24 cada.

De acordo com a Caixa, uma aposta simples no valor de R$ 3,50 tem a probabilidade de um em 50.063.860 de ganhar o prêmio.