O concurso 2142 da Mega-Sena não teve, no sábado, 13, acertadores no prêmio principal de R$ 45 milhões.

Eis os números sorteados: 07, 40, 44, 50, 52 e 57.

A quina – cinco números – teve 65 ganhadores, cabendo a cada um deles R$ 55.484,51.

E a quadra – quatro números – registrou 5.028 acertadores. Cada um ficará com R$ 1.024,68.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no dia 17, quarta-feira. E a previsão é de um prêmio de R$ 52 milhões. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.