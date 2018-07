Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.061 da Mega-Sena, realizado ontem (21) pela Caixa. Os números sorteados foram: 33 – 36 – 40 – 44 – 45 – 54. O prêmio está estimado para R$ 72 milhões no próximo sorteio.

A Quina teve 93 apostas ganhadoras, e cada vencedor receberá R$ 45.677,31. Outras 6.899 pessoas acertaram a Quadra, com prêmio de R$ 879,62 para cada.