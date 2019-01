Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 20 milhões na quarta-feira

O prêmio da Mega-Sena realizado na noite deste sábado (26) acumulou. As dezenas do concurso 2.119 sorteadas foram: 19 – 21 – 26 – 31 – 42 – 49. O prêmio estimado para o próximo sorteio, na quarta-feira (30), é de R$ 20 milhões.

Apostas

A quina teve 46 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 33.531,53. Outras 2.569 apostas acertaram a quadra; cada uma receberá R$ 857,72.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site Loterias Online.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números forem marcados, maior o preço da aposta.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.