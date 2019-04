Ninguém acertou os seis números do concurso 2146 da Mega-Sena, sorteados na noite de sábado (27), e o prêmio voltou a acumular. A estimativa do valor a ser pago no próximo concurso é de R$ 125 milhões.

As dezenas sorteados foram 16-18-31-39-42-44.

Na quina, foram 283 apostas ganhadoras, cada uma no valor de R$ 30.594,81.

A quadra saiu para 15.338 apostadores, que receberão R$ 806,43, cada um.

O sorteio do concurso 2147 será na próxima quarta-feira (1º).