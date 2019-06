Mastercard vai permitir que transgêneros escolham nome no cartão

A Mastercard vai permitir que clientes transgêneros usem os nomes de sua preferência em cartões de crédito e débito.

A empresa desenvolve um projeto com bancos parceiros para lançar os cartões True Name, que permitirão aos clientes usarem o nome que quiserem sem exigir uma mudança de nome em cartório, um processo que deve favorecer clientes transgêneros e não binários em particular, disse a empresa em comunicado na segunda-feira. A rede já iniciou as conversas com bancos para ajudá-los a implementar os cartões, disse Raj Seshadri, presidente de emissores da Mastercard nos Estados Unidos.

“O que estamos introduzindo é um cartão que representa um indivíduo como ele realmente é”, disse Seshadri em entrevista. “É algo que deve ser acessível a todos da maneira que queiram, e não deve haver nenhum sofrimento nisso.”

Quase um terço dos indivíduos que mostraram formas de identificação com nomes ou gêneros que não correspondem à sua aparência relataram ter experiências negativas, como o assédio, disse a Mastercard. A rede da empresa não exige que os comerciantes validem o nome do titular do cartão. Além disso, o nome no cartão não ajuda a comprovar a segurança de uma transação, disse Seshadri.

“A Mastercard ouviu a necessidade de privacidade e autenticidade dos transgêneros e não binários e criou uma ferramenta poderosa para melhorar suas vidas”, disse Zeke Stokes, diretor de programas do GLAAD, grupo de defesa LGBTQ, em outro comunicado. “Outras empresas devem seguir o mesmo caminho, trabalhando com membros da comunidade LGBTQ para criar produtos financeiros que reflitam suas verdadeiras identidades.”