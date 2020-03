Mais da metade dos brasileiros compra moeda estrangeira antecipadamente

São Paulo – Com o dólar turismo cotado a 4,79 reais nas casas de câmbio de São Paulo e a 5 reais nos cartões pré-pago, os brasileiros aprenderam na marra que pode custar caro deixar para última hora comprar a moeda estrangeira a poucos dias da viagem internacional. Pesquisa encomendada pela MasterCard ao Instituto Datafolha aponta que 53% dos brasileiros adquirem moedas estrangeiras quando elas ficam mais baratas no mercado.

Ao todo, foram entrevistadas 438 pessoas com mais de 18 anos que realizaram pelo menos uma viagem internacional no último ano.

Ainda segundo o levantamento, 40% dos viajantes entrevistados já utilizaram cartão pré-pago ao menos uma vez em viagens ao exterior, o que demonstra maior intimidade dos brasileiros com essa modalidade de pagamento. Praticidade, facilidade e aspectos financeiros (câmbio e tarifas), foram os três principais fatores que influenciam a escolha de um meio de pagamento indicados pelos respondentes.

Além disso, os viajantes pesquisados utilizam, em média, dois tipos de gestão do orçamento durante a viagem, sendo que o celular se destaca entre os principais, seja via aplicativos ou em notas no próprio aparelho. Mas há quem prefira fazer anotações em caderno ou agendas ou utilizam planilhas no computador.