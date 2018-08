Magliano transfere clientes pessoas físicas para a Guide

Mais uma corretora de valores independente sai do mercado de pessoas físicas. A Magliano Invest, do ex-presidente da Bovespa Raymundo Magliano Filho, a mais antiga e tradicional corretora de valores brasileira, com mais de 90 anos de história, acaba de fechar um acordo operacional com a Guide Investimentos para transferir o atendimento das contas de clientes pessoas físicas. Segundo comunicado distribuído hoje aos clientes, a Magliano deve se concentrar na administração de fundos, atividade que passou a exercer há seis anos, desde a chegada do novo presidente, Raymundo Magliano Neto (foto), terceira geração da família na corretora. Segundo ele, a área de administração apresentou crescimento significativo nos últimos anos.

Como presidente da Bovespa, o pai de Magliano Neto, Magliano Filho, foi responsável pelas campanhas de popularização do mercado, que buscaram aproximar os investidores pessoas físicas da bolsa de valores com programas como o Bovespa Vai a Praia. A Magliano tinha o número 2 da bolsa, atrás apenas da Souza Barros, que encerrou as atividades.

Em 2011 a corretora tinha 600 milhões de reais em administração e custódia e hoje conta com mais de 4 bilhões de reais. “Já fazemos administração e custódia há 10 anos e muitas pessoas ainda acham que atuamos só com renda variável, mas hoje esse segmento já é responsável por 60% do nosso faturamento”, diz Magliano Neto. “Acreditamos no potencial e crescimento desse nicho, que ainda é pouco explorado no Brasil e de pouca concorrência”, afirma. “Vamos agregar nosso conhecimento, seriedade e credibilidade em um trabalho mais personalizado no mercado financeiro.”

Segundo Magliano Neto, os clientes que desejarem continuarão contando com o atendimento e suporte da Magliano, inclusive com a área de análise fundamentalista, que acaba de trazer Sérgio Goldman, profissional com mais de 25 anos de experiência em mercado de capitais e avaliação de empresas.

“Acreditamos que a mudança seja positiva tanto para a corretora como para os nossos clientes, que agora vão contar com a plataforma da Guide Investimentos, que traz uma ampla gama de opções e muita segurança”, diz Magliano Neto. O ingresso do grupo Fosun no controle da Guide agregará ainda mais valor à esse acordo, lembra ele. “Também escolhemos a Guide porque eles seguem a mesma filosofia da Magliano, que é cuidar do dinheiro do cliente com foco no longo prazo”, afirma. “Queremos que o investidor faça as melhores escolhas para o seu patrimônio e os fundos e produtos da Guide vão contribuir nesse sentido”, finaliza. A Magliano contou com o apoio e serviço exclusivos dos assessores da Pulsar Invest.

A Guide, antiga Indusval, também tem uma longa história de mercado, com 50 anos de bolsa. Seu ex-controlador, Luiz Mazagão Ribeiro, foi presidente da BM&F. A corretora passou por uma reformulação em 2013 e cresceu nesses últimos anos, em média, 60% em números de clientes ao ano, com uma base atual de 62 mil, e também vem dobrando o valor dos ativos sob gestão anualmente. Todos os focos estão na expansão da corretora que encontrou na parceria mais uma oportunidade de expansão.

Alexandre Atherino, diretor presidente da Guide, destaca que esse acordo vem para reforçar a estratégia de expansão e o fortalecimento da marca. “Essa é a oportunidade de trazer uma carteira qualificada e com um perfil muito parecido com o que temos hoje: pessoas que valorizam um relacionamento próximo e que buscam os melhores investimentos de alta performance. Além disso, temos produtos, serviços e ferramentas que sabemos que irão agregar no dia a dia desses clientes”.

Sobre a Magliano Invest

Fundada em 1927, a Magliano é a primeira corretora de valores da BOVESPA. A história com o mercado financeiro brasileiro confere a Corretora uma experiência sólida, que se traduz em confiança na relação com seus clientes e atendimento diferenciado. Há 90 anos, a Corretora trabalha para oferecer o investimento mais adequado para cada perfil e faixa etária de cliente, com uma estrutura integrada de profissionais altamente capacitados.

Sobre a Guide Investimentos

Com mais de 50 anos de história, focada em clientes institucionais, em 2013 lançou sua plataforma de pessoa física, mudou seu nome e sua marca. Hoje, conta com mais de 300 distribuidores, a segunda maior rede do mercado. Tem 62 mil clientes e mais de R$13 bilhões de ativos sob custódia. Oferece a melhor curadoria de produtos com alta performance para cada perfil de cliente, por meio de uma equipe de experts financeiros, assessoria qualificada e personalizada, alta tecnologia e acesso fácil a serviços e conteúdos especializados sobre o mercado de investimentos.