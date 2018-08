Lotofácil da Independência vai pagar R$ 85 milhões. Veja como apostar

São Paulo – A Lotofácil da Independência pode pagar 85 milhões de reais no dia 8 de setembro ao apostador que ganhar sozinho o concurso 1.708. As apostas começam nesta terça-feira (28) e podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio ou pelo Portal Loterias Online da Caixa.

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 18 números, entre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar entre 11 e 15 números. Ganha quem acertar a maior quantidade de números sorteados. Como outros concursos temáticos, o prêmio principal da Lotofácil da Independência não acumula.

A aposta mínima, de 15 números, custa 2 reais. Para apostar pela internet, é preciso ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga com o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal Loterias Online, porém, é de 30 reais (podem ser feitas apostas em jogos diferentes para completar o valor).

Se uma única pessoa ganhar a loteria e aplicar os 85 milhões de reais na poupança, uma das opções de investimento com as menores rentabilidades, o prêmio vai render mensalmente cerca de 315 mil reais.

Mais chances

Quem quiser ampliar as chances de ganhar na loteria pode concorrer ao prêmio em grupo no Bolão da Caixa. Para isso, é necessário preencher no volante o campo específico do bolão.

Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Depois de fazer a aposta, cada participante do bolão ganha um recibo, que é necessário para resgatar a sua parte do prêmio.