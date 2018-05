Liquidação do Banco Neon afeta serviços digitais da Neon Pagamentos

A liquidação extrajudicial do Banco Neon, anunciada hoje (4) pelo Banco Central (BC), afetou serviços digitais como transferências, pagamentos de contas, recarga de celular e o cartão de crédito. Esses serviços são oferecidos pela fintech (termo que designa empresas de inovação tecnológica no setor financeiro) Neon Pagamentos, que não foi liquidada.

Os serviços da Neon Pagamentos, que tem 600 mil clientes, foram afetados porque são operados pelo Banco Neon. As duas instituições, com o mesmo nome, têm um acordo operacional, mas são empresas diferentes. A fintech precisa da estrutura do banco para operar no mercado.

No Twitter, a Neon Pagamentos disse que alguns serviços do aplicativo estão “temporariamente indisponíveis”, como envio e recebimento de transferências, pagamentos de contas e recarga de celular: “nosso cartão de crédito também está instável no momento”.

“Queremos esclarecer que a sua conta digital é administrada pela Neon Pagamentos S.A. e a empresa que sofreu a intervenção foi o Banco Neon S.A. Apesar de termos o mesmo nome, somos empresas diferentes, com sócios e administradores independentes”, acrescentou a empresa, na rede social.

A empresa de tecnologia financeira acrescentou que as contas dos clientes continuam ativas e voltarão a funcionar normalmente “em breve”. “Seu dinheiro em conta continua disponível para saque e compras por meio do cartão físico de débito e não será afetado pela liquidação extrajudicial do Banco Neon”, informou a Neon Pagamentos.

Também pela rede social, clientes da empresa reclamaram. “Vi a notícia de liquidação extrajudicial do Banco Neon e decidi tirar os trocados que tinha lá. Agora adivinhem quão inseguro estou depois desse alerta?”, disse Guilherme Nagüeva sobre o aviso da Neon Pagamentos de que o aplicativo está fora do ar.

Liquidação extrajudicial

Mais cedo, o BC informou que decretou a liquidação extrajudicial do Banco Neon por constatar “comprometimento da situação econômico-financeira, bem como a existência de graves violações às normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade da instituição”.

Segundo o BC, o Banco Neon, instituição financeira de pequeno porte, detém 0,0038% dos ativos do sistema bancário e está autorizado a operar como banco comercial. Possui apenas uma agência, localizada em Belo Horizonte.

O BC esclareceu que as irregularidades encontradas no Banco Neon não estão relacionadas com a abertura e movimentação de conta digital ou com a emissão de cartões pré-pagos, objeto de acordo operacional com a empresa Neon Pagamentos para estruturação de plataforma de banco digital integrada com a gestão de contas de pagamento.