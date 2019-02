Leilões oferecem carros seminovos por lances iniciais a partir de R$ 1 mil

São Paulo – A plataforma online que faz leilões entre pessoas físicas VIP Direto oferece a partir desta segunda-feira (25) carros com preços até 40% abaixo do mercado. Os destaques são modelos seminovos, cujos lances iniciais variam de mil reais a 40 mil reais.

Entre veículos com o menor lance inicial estão modelos de 2016 do Nissan March e Mitsubishi Lancer. Já o Focus Hatch tem lance a partir de 1,5 mil reais, enquanto o Volkswagen Voyage tem lance inicial de 25,5 mil reais. O Volkswagen Gol 2014 terá lance inicial de 13,5 mil reais. Já quem se interessar pelo Chevrolet Vectra 2010 com câmbio automático pode realizar lances a partir de 19,5 mil reais. O Volkswagen Golf 2015 tem lance inicial de 1,5 mil reais.

No total, cerca de 50 carros disponíveis irão receber lances de interessados.

Como funciona

Qualquer pessoa pode ofertar um carro gratuitamente em um dos leilões após se cadastrar no site ou aplicativo da empresa. Depois, é necessário inserir os dados de registro do veículo, estado de conservação, preço mínimo e fotos. A plataforma confere informações com órgãos públicos e libera o veículo para participar do pregão online em até cinco dias.

Os leilões acontecem de segunda a sexta-feira, às 18h e reúnem lotes com os mais variados modelos de carros. O valor final do veículo é definido pelos lances recebidos dos potenciais compradores, como em um leilão comum. Todo o processo do leilão é feito online.

No encerramento do leilão, a VIP Direto emite um boleto de 5% do valor do lance vencedor para o comprador pagar no primeiro dia útil após o pregão, seguindo a legislação de regulamenta os leilões.

Após a compensação do pagamento, a empresa libera os dados do comprador para o vendedor e vice-versa. Dessa forma, eles podem combinar a entrega do veículo. O comprador só fica com o veículo se ele for exatamente como foi anunciado pelo vendedor. Caso contrário, o comprador pode desfazer o negócio.

Para participar dos leilões, basta acessar o site da empresa ou baixar o aplicativo disponível na Play Store e App Store.