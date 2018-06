Leilões do Santander vendem imóveis a partir de R$ 66 mil

São Paulo – A Sold irá promover dois leilões de imóveis residenciais e comerciais do banco Santander, com lances que partem de 66 mil reais.

No total serão vendidos 81 lotes, entre casas, apartamentos, lojas e terrenos. Os imóveis estão localizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Ceará, Maranhão, Paraíba, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

No caso de imóveis comerciais, os lances podem ser feitos até o dia 19 de junho, enquanto para imóveis residenciais os lances se encerram no dia 5 de julho.

O lance inicial mais barato pode ser feito para a compra de uma casa de 45,58 metros quadrados de área construída no bairro Lagoa Nova, em Natal.

Entre os destaques do Rio de Janeiro, está um apartamento de 143,72 metros quadrados em Campo Grande, com lance inicial de 304,7 mil reais. Em São Paulo, será leiloado um apartamento desocupado no bairro do Butantã por a partir de 195,5 mil reais e uma casa de 360 metros quadrados em Campinas, que tem lance inicial de 492 mil reais.

Em Belo Horizonte, um apartamento de 64,65 metros quadrados de área construída tem lance inicial de 190,3 mil reais e, em Aracaju, uma casa de 71,37 metros quadrados está à venda no bairro de Jabutiana por a partir de 252,4 mil reais.

O Santander financia os imóveis leiloados em até 420 meses. O banco também dá desconto para pagamentos à vista e quita débitos de condomínio e IPTU.

Os lotes já estão abertos e podem ser visitados com horários agendados pelo no site.

Como participar

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances.

Depois, basta acompanhar os lances no dia do encerramento do leilão. Quem der o maior lance, leva o imóvel.