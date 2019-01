Leilões digitais vendem carros usados com desconto de até 47%

São Paulo — A plataforma online VIP Direto está fazendo um saldão de janeiro com ofertas de carros seminovos e usados até 47% abaixo do valor de mercado. As promoções vão até o dia 31 de janeiro de 2019, com leilões diários de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.

É possível, por exemplo, encontrar um Mercedes-Benz C-180, modelo 2012, com lance inicial de 20 mil reais, que está com 46% do valor de venda abaixo do mercado. Ainda sobre importados, a BMW 530i, modelo 2009, tem lance inicial de 33,5 mil reais, 23% abaixo do valor final praticado.

Entre os populares, ganham destaque o Peugeot 207 hatch, modelo 2010, com lance inicial de 11 mil reais, 25% de desconto sobre o valor de mercado.

É possível participar dos leilões pelo aplicativo VIP Direto ou pelo site,