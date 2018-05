Leilão do Santander vende imóveis a partir de R$ 20 mil

São Paulo — A Zukerman vai realizar dois leilões com 137 imóveis do Banco Santander. As propriedades são residenciais e comerciais e estão distribuídas por várias cidades do país, em nove estados.

Os valores dos lances mínimos pelas propriedades vão de R$ 20 mil (terreno de 1.806,25 m² em Igaratá – SP) a R$ 1,169 milhão (sítio de 616, 87m² em Votuporanga – SP).

Segundo a Zukerman, é possível efetuar o pagamento à vista, com 10% de desconto, ou parcelado: 11 vezes sem juros, 60 vezes com juros de 1% e financiamento de até 420 vezes.

Serão 81 lotes residenciais em 30 de maio, a partir das 13h (de Brasília), e as 56 ofertas comerciais disponibilizadas para compra em 20 de junho, a partir das 13h30 (de Brasília).

Para participar do leilão, que acontece de forma eletrônica em ambas as datas, é necessário realizar cadastro prévio no site da empresa. Após habilitados, os interessados poderão dar lances remotamente pela plataforma on-line da Zukerman.

As oportunidades estão em diversas cidades dos estados de Espirito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo.