Leilão do Santander tem 52 imóveis com descontos de até 57%

São Paulo – Na sexta-feira (24) o banco Santander irá leiloar 52 imóveis residenciais com lances iniciais que variam entre 59,4 mil reais a 1,6 milhões. São casas e apartamentos com preços até 57% abaixo do mercado. Os lances podem ser realizados pelo site da leiloeira Sold até sexta-feira.

As oportunidades estão localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Todos os lotes podem ser consultados no site.

O desconto médio oferecido pelos imóveis é de 29%. Um exemplo é um apartamento com 91,24 metros quadrados de área útil em Belém do Pará, com duas garagens, com lance inicial de 299 mil reais e avaliado em 422 mil reais.

Há 23 imóveis disponíveis no estado de São Paulo. Um exemplo é um apartamento em Santo Amaro, que tem vaga de garagem determinada, 47 metros quadrados e com lance inicial de 212,1 mil reais. Outra opção é uma casa na Vila Bela do Sapopemba, na capital, construída em um terreno de 139 metros quadrados e com lance inicial de 329 mil reais.

Já em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, um apartamento na orla da praia com 148 metros quadrados está sendo leiloado a partir de 1,6 milhões de reais, o que representa um desconto de 24%. Na região Sul do país, no Paraná, uma casa em condomínio em Tingui, Curitiba, sai por a partir de 299 mil reais.

Caso a procura por imóveis seja no nordeste, é possível arrematar em Salvador, no Subdistrito Brotas, um apartamento com dois dormitórios em um conjunto residencial a partir de 81 mil reais. Em Sairé, Pernambuco, uma casa de dois andares em condomínio tem lance inicial de 473 mil reais.

O Santander financia as unidades em até 420 meses e oferece desconto para pagamento à vista. As unidades adquiridas têm débitos de condomínio e IPTU quitados e podem ser visitadas mediante agendamento por e-mail.

Como participar

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances no leilão da unidade de interesse. A partir daí, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na Internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance, leva a oferta.