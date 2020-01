Leilão do Santander permite financiamento de até 90% do valor do imóvel

São Paulo – O Santander realiza, no dia 21 de janeiro, leilão mais de 85 imóveis entre apartamentos, casas, conjuntos e lotes residenciais.

Os imóveis estão localizados em 13 regiões brasileiras, sendo elas: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Entre os imóveis em destaque está um apartamento na cidade de São Paulo, próximo a estação Berrini da CPTM. O imóvel conta com quatro vagas de garagem e 380.60 m² de área útil. O segundo lote fica na cidade de Limeira e é uma casa com 438.74 m² de área construída e conta com terraço, sala de visita e de estar, cozinha, escritório, três dormitórios, dois banheiros e área de serviço.

Os interessados poderão financiar o imóvel em até 35 anos pelo sistema de crédito imobiliário do Santander. No começo da semana, o banco elevou para 90% o limite de financiamento do valor de imóveis residenciais. Dessa maneira, quem quiser financiar um imóvel com o banco terá que dar 10% de entrada. Anteriormente, o limite era de 80% com entrada no valor de 20% do total.

O leilão presencial será realizado às 11h00, no auditório da leiloeira Frazão Leilões (Rua da Mooca, 3547 – São Paulo/SP), mas também receberá lances online. O leilão já está aberto para receber lances pela internet.