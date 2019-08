Leilão do Santander oferece mil imóveis com descontos de até 78%

São Paulo – O Santander irá leiloar mil imóveis com desconto de até 78% entre os dias 26 e 30 de agosto. Os lances iniciais de unidades residenciais, comerciais e industriais localizadas em diversas regiões do país variam entre 20,4 mil reais e 8,6 milhões de reais.

O desconto máximo é obtido em uma casa com 375 metros quadrados em São Félix de Coribe, na Bahia, que permite lance inicial de 36 mil reais e é avaliada em 147 mil reais.

Já o desconto médio, de 41%, é obtido em uma casa de 180 metros quadrados em Brusque, Santa Catarina. Avaliada em 254 mil reais, é possível dar lances a partir de 166,5 mil reais.

Os interessados já podem dar lances pelo site do banco. Na página, é possível conhecer detalhes dos imóveis, como a localização e as condições das unidades. Os pregões são realizados pelas leiloeiras Biasi, Frazão, Leiloei, Sold e Zukerman.

Os imóveis estão localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Tocantins, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e no Distrito Federal.

Em São Paulo, os compradores encontram o maior número de opções: são 337 imóveis disponíveis para arremate, como um apartamento desocupado de 54 metros quadrados no Tatuapé, na zona leste da cidade, com lance inicial de 238,7 mil reais.

Já se o interesse for por um terreno para fins industriais, está disponível um lote em condomínio no município de Salto, com 1.309 metros quadrados e lance inicial de 440 mil reais. Em São Miguel Arcanjo há uma loja desocupada com 504 metros quadrados e lance inicial de 1,8 milhões de reais.

No Rio de Janeiro, são 126 unidades, entre terrenos, casas, apartamentos e salas comerciais. Um apartamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, com 47 metros quadrados, tem lance inicial de 331 mil reais. Há também oportunidades em Niterói, Macaé, Volta Redonda e outros municípios fluminenses.

Caso a procura por imóveis seja em cidades do Nordeste, é possível arrematar em Salvador um apartamento de 51 metros quadrados no bairro São Marcos, que está 23% abaixo do valor de avaliação e tem lance inicial de 88 mil reais. No Rio Grande do Norte, na região de Nísia Floresta, um terreno de 2.193 metros quadrados sai por um valor 51% abaixo do valor de mercado: 235 mil reais.

Em Manaus (AM), um apartamento de dois quartos no bairro Flores, na zona centro-sul da cidade, mede 59 metros quadrados e sai por a partir de 180,4 mil reais. São 17 unidades leiloadas na região, com valores que chegam a 986 mil reais.

No leilão, há imóveis com condições e facilidades de pagamento, com taxas a partir de 7,99%, financiamento em até 35 anos para pagar e possibilidade de utilizar o FGTS para pagamento do sinal no caso de imóveis residenciais desocupados.

Também é concedido desconto de 10% para compras à vista e a possibilidade de utilização do próprio imóvel como parte de pagamento. Os débitos de condomínio e IPTU das unidades serão pagos até a data do leilão.

Como participar

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar pelo site, escolher o imóvel e, ao clicar em “Faça seu lance”, é feito o direcionamento para uma das leiloeiras participantes. Com login e senha, é possível ofertar lances no imóvel de interesse.