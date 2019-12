Leilão do Santander oferece imóveis com até 50% de desconto

São Paulo – O Santander realiza no dia 17 de dezembro o leilão de 20 imóveis (entre imóveis residenciais, galpões e lotes). Os descontos chegam a 50% do valor de mercado.

Os imóveis estão localizados em seis estados brasileiros: Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo e tem uma média de preço de 400 mil reais.

Entre os imóveis em destaque estão um apartamento no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, com o lance mínimo é de 191.452,30 reais e um apartamento em Curitiba, localizado na região de Pinheirinho, que tem 48 metros quadrados de área privativa, dois dormitórios, uma vaga de garagem e lance mínimo de 125.646,70 reais.

As informações sobre todos os imóveis estão disponíveis no link da leiloeira Frazão Leilões. Os interessados poderão participar do leilão pela internet ou presencialmente no auditório da Frazão Leilões (Rua da Mooca, 3547 – São Paulo/SP).