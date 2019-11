Leilão do Detran-SP vende carros com até 50% de desconto

São Paulo – Os interessados em comprar um carro ou uma motocicleta de leilão terão uma oportunidade neste sábado (23) A partir das 8h terá início o último leilão de lotes e carros do Detran-SP este ano.

São veículos e motos leiloadas com descontos de até 50% em relação à tabela Fipe. Entre os destaques estão um Honda City EX 2013, com lance inicial de R$15 mil reais, uma Land Rover Freelander 2008 com lance inicial de 16 mil reais e um Cadillac 2010 por 53 mil reais.

Entre as motocicletas estão uma Honda CG 125 com lance inicial de 800 reais e uma Yamaha Fazer 250 por 2 mil reais.

Para participar do leilão, é necessário ser maior de idade e realizar um cadastro no site da leiloeira D. Reis Leilões www.dreisleiloes.com.br.