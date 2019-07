Leilão do Banco Pan tem 73 imóveis com até 65% de desconto

São Paulo – O Banco Pan realiza até o dia 29 de julho leilões de 73 imóveis localizados em diversas regiões do País com preços até 65% abaixo do valor de avaliação das unidades.

O desconto máximo é encontrado em uma casa de uso residencial e comercial que tem 444 metros quadrados e está localizada na cidade de Pirassununga, em São Paulo. O lance mínimo que pode ser dado para aquisição do imóvel é de 358 mil reais.

Já o desconto médio dos imóveis leiloados pelo banco é de 30%. É o caso de um apartamento com 335 metros quadrados de área útil no Jardim Anália Franco, na zona leste da cidade de São Paulo. A unidade está sendo vendida por 1,2 milhão de reais e está ocupada.

Com entrada a partir de 20% do valor do imóvel, o comprador poderá parcelar a compra em até 48 meses. Caso a opção seja pelo pagamento à vista, o banco oferece desconto de 10%.

Estão sendo ofertados apartamentos, casas, salas comerciais e terrenos. Os imóveis estão localizados no Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina.

Para obter informações sobre os imóveis e participar dos leilões online, os interessados devem acessar o site.