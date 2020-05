Leilão de carro do Santander tem Jaguar por R$ 77 mil

Serão leiloados até o próximo sábado, 23, às 10h, veículos recuperados de financiamento do banco Santander. São aproximadamente 100 lotes em bom estado de conservação e com possibilidade de documentação.

Entre os automóveis, está um Jaguar XF V8 P Luxury 2010, que tem lance inicial de R$ 77.406, enquanto seu valor na tabela Fipe é de R$ 124.773. Outra opção de carro luxuoso é a BMW X1 SDRIVE 1.8 2011, que de R$ 53.653 tem lance inicial de R$ 21.400.

Também há diversas opções de populares com valores cerca de 60% abaixo da avaliação de mercado, como o Gol TL MCV 2016, e o HB20 1.0 CONFORT 2014, com lances iniciais de R$ 14.400 e R$ 13.800, respectivamente.

Há oportunidades a partir de R$3.400, como é o caso de uma Honda CB 300R 2013, em que seu valor de tabela Fipe é R$ 8.400; outra opção é a Honda CG 160 Fan ESDI 2017, que de R$ 9.200, tem lance inicial de R$ 3.700.

Já para quem quer apostar em um modelo com um pouco mais de potência, a Yamaha MT 03 2017 tem lance inicial de R$ 7.100, 41% abaixo da avaliação de mercado.

Desta vez, em decorrência da pandemia, o leilão presencial, que costuma ocorrer no último dia, será substituído por uma transmissão ao vivo pelo Youtube e o site da leiloeira, a Sato Leilões.

Cuidados

Quem ficou interessado pelos leilões preciso estar atento a alguns cuidados antes de arrematar o item desejado, que vão além do preço baixo:

Pesquisar informações

Antes de fazer qualquer compra você deve pesquisar informações sobre o produto, no mercado de leilão isso não é diferente. Antes de arrematar faça uma busca sobre débitos e condições do item.

Modos de pagamento

Antes de oferecer seu lance, atente-se aos métodos de pagamento. Uma vez arrematado, não é possível desistir da compra. Certifique-se também que a conta de pagamento esteja em nome do leiloeiro oficial.

– Visite

Alguns leilões possuem a possibilidade de fazer a visitação, que nada mais é do que você conferir de perto o item que deseja comprar. A visita facilita sua percepção sobre o que realmente espera do produto. Excepcionalmente em decorrência da Covid-19, o leilão não poderá receber visitações, mas, para contornar essa questão, a leiloeira disponibilizou vídeos de inspeção dos lotes, além das fotos, para facilitar a visualização dos itens.

Leia o edital

No documento estão todas as informações, modo de pagamento, lance inicial, data, hora, local (caso seja presencial), data de encerramento do leilão, se o imóvel está ou não ocupado, se o veículo é sucata, novo, seminovo, se há pendências de pagamento, entre todas as outras informações necessárias que o cliente deve saber sobre o item, antes de comprá-lo.

No site da empresa leiloeira é possível verificar a lista completa dos itens, assim como os valores para arremate dos bens. No edital também é possível ver fotos dos itens e lance inicial. Para os interessados na compra, que devem ser maiores de idade, é necessário se cadastrar no site do leiloeiro e realizar o lance pelo link.