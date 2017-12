Leilão da Receita tem iPhone por menos da metade do preço

São Paulo — A Receita Federal vai realizar na próxima terça-feira (5) um leilão eletrônico para pessoas físicas e jurídicas com mercadorias apreendidas no aeroporto de Guarulhos.

Estarão disponíveis 300 lotes com valores de lance mínimo que vão de 500 reais a 50 mil reais. Entre os produtos disponíveis, há um iPhone 6S Plus de 64 GB mais acessórios com lance inicial de mil reais, por exemplo.

O leilão tem também máquinas fotográficas e lentes, smartwatches, tablets, notebooks, videogames, perfumes, vinhos e bicicletas. Tem até lotes com paraglider, paraquedas e parapente.

Ainda entre os produtos “inusitados” que farão parte do leilão, estão motocicletas, acessórios para corrida, instrumentos musicais como violão, guitarra, teclado, acordeon e saxofone, e aparelhos e mesas de som. Um dos lotes traz até dois vestidos de noiva.

Segundo a Receita, os produtos estão expostos para visitação entre 1 e 2 de dezembro no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo (Terminal 1).

Para participar do leilão, os interessados precisam utilizar certificado digital válido para acessar o e-CAC, opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico (SLE)”, no site da Receita Federal.

As propostas poderão ser feitas até as 17h do dia 4 de dezembro e os lances serão realizada via internet a partir das 15h do dia 5 de dezembro. É importante saber que todos os itens disponíveis para compra no leilão são para uso e consumo, com venda proibida.

No site da Receita Federal há informações sobre os lotes de produtos que fazem parte do leilão e o valor mínimo inicial de cada um. É preciso procurar pelo certame cuja Unidade Executora é a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 8ª Região Fiscal.