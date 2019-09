Leilão da Justiça Federal tem imóvel 40% mais barato, carro e até roupa

A Justiça Federal realizará em 2 de outubro um leilão, em segundo praça, de mais de 200 itens provenientes de ações judiciais ligadas a empresas, indústrias e pessoas físicas. Os lotes vão de imóveis residenciais, comerciais e terrenos até carros, ônibus, máquinas, equipamentos e casacos.

Entre os imóveis, o desconto chega a 40% do valor de avaliação da propriedade. Um apartamento de 155 metros quadrados no bairro do Morumbi, em São Paulo, por exemplo, avaliado em 1.034.517 reais, está com lance inicial de 620.710,20 reais.

Segundo a empresa responsável pelo leilão, serão 58 imóveis no estado de São Paulo, nas cidades de São Paulo, Assis, Bauru, Botucatu, Dumont, Euclides da Cunha Paulista, Itatiba, Itapeva, Jaú, Jundiaí, Presidente Prudente, Ribeirão Preto São Bernando, São José dos Campos e Santo André. Há, ainda, um imóvel em Vitória, no Espírito Santo.

Para os demais bens, que incluem os veículos, máquinas e objetos, os descontos chegam a 50%. Em alguns casos será aceito pagamento parcelado em até 60 vezes.

Os casacos, por exemplo, todos femininos, fazem parte de um lote vindo do estoque de uma empresa que inclui 200 unidades feitas em lã acrílico e outros 170 conjuntos de twin set, avaliados entre 126 reais e 128 reais cada. Os casacos serão leiloadas em um só lote pela metade do valor: o lance inicial é de 23.510 reais, ante o valor de avaliação, no primeiro leilão, de 47.020 reais.

A lista completa dos bens leiloados pode ser conferidas no site www.fidalgoleiloes.com.br.

O leilão ocorrerá apenas de maneira presencial, no dia 2 de outubro de 2019, a partir das 11h, no auditório da Justiça Federal em São Paulo (R. João Guimarães Rosa, 215).

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá participar, levando documentos e folhas de cheques para pagamento. Para toda aquisição de imóvel, a indicação da Fidalgo Leilões é de fazer pesquisas prévias em relação ao valor do imóvel no mercado, se existem outras dívidas, se está ocupado e qual é seu estado de conservação.