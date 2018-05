Leilão da CET vende carros a partir de R$ 200

São Paulo — A Sold está realizando um leilão de 231 veículos apreendidos que estão parados no pátio do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV), em São Paulo. Com lances iniciais que variam de R$ 200 até R$ 10 mil, todos os lotes foram disponibilizados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Do total, sete são motocicletas, sete utilitários e 217 carros de passeio. Eles podem ser visitados nos dias 04 e 05 de junho, das 8h às 16h, sem a necessidade de agendamento prévio, no endereço: Avenida Nicolas Boer, 60 – Parque Industrial Tomas Edson, São Paulo.

O lance inicial mais baixo é de um Fiat Alba Weekend 93, no valor de R$ 200, e o maior valor é R$ 10 mil por um Toyota Hilux 4×4, ano 2010. Os interessados podem dar lances presenciais ou pela internet. O leilão online já está ativo no site da Sold.

O leilão presencial será realizado no auditório do leiloeiro, localizado na Rua Tenente Negrão, 140- 3º andar, Itaim Bibi – São Paulo, no dia 6 de junho, a partir das 10h. É importante lembrar que somente empresas credenciadas pelo Detran/SP podem participar do leilão.