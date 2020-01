Lavadora, sapato e roupas estão entre maiores liquidações de janeiro

São Paulo – As tradicionais liquidações pós-Natal e Ano Novo já estão reduzindo os preços de diversos itens como roupas e eletroeletrônicos. É o que apontam os dados prévios da inflação de janeiro, o IPCA-15, divulgado nesta quinta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os eletrodomésticos estão, em média, 0,65% mais baratos que no começo de dezembro, e os preços de roupas femininas caíram 0,26%. Geladeira, computador, sapatos, ternos e calças são alguns dos itens em desconto. Máquina de lavar roupa lidera lista das maiores reduções do período, com queda de 1,7% no preço médio.

Móveis e artigos para casa, por outro lado, grupo que abrange de camas e cortinas a tapetes e potes de plástico, ainda não viram redução nos preços, e estão ligeiramente mais caros que no mês passados.

Para chegar à inflação média do país, o IBGE verifica quinzenalmente os preços de mais 400 produtos e serviços vendidos em várias capitais. O IPCA-15 mostra uma prévia do mês, e checou os preços entre 12 de dezembro e 14 de janeiro.

Isso significa que as quedas resgitradas até aqui ainda podem ficar maiores, já que fazem a comparação com preços praticados pouco antes da semana do Natal e não captam eventuais aumentos que ainda aconteceram depois. As variações também dizem respeito aos preços médios no país, o que significa que pode haver quedas maiores ou menores nas diferentes cidades e estabelecimentos.

Para fazer o levantamento, EXAME considerou apenas bens de consumo duráveis e semiduráveis (móveis, eletroeletrônicos e vestuário e artigos pessoais). A cesta completa do IBGE ainda considera outros itens como serviços, transportes e alimentos para chegar à inflação total.

Veja os 20 itens que ficaram mais baratos entre dezembro e janeiro:

item variação MÁQUINA DE LAVAR ROUPA -1,71 SAPATO INFANTIL -1,36 CHINELO MASCULINO -1,36 TERNO -1,32 AGASALHO FEMININO -1,20 SAIA -1,05 GELADEIRA -0,99 VESTIDO -0,93 VESTIDO INFANTIL -0,74 APARELHO DE DVD -0,61 CALÇA COMPRIDA INFANTIL -0,52 CUECA -0,51 CALÇA FEMININA -0,50 COMPUTADOR -0,42 MÓVEIS PARA SALA -0,40 RELÓGIO DE PULSO -0,32 CAMISA / CAMISETA MASCULINA -0,27 MICRO-ONDAS -0,25 AGASALHO INFANTIL -0,22 TÊNIS -0,20 MÓVEL INFANTIL -0,19

Veja os 10 itens que ficaram mais caros