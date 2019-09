LATAM reduz as tarifas para voos nacionais e internacionais até domingo

São Paulo – A LATAM Airlines Brasil está com promoção para voos em classe econômica com viagens entre os dias 1º de outubro e 30 de novembro deste ano para destinos dentro do país, e entre 17 de setembro a 31 de março de 2020 para voos internacionais, de acordo com cada destino. As tarifas reduzidas até às 23h59 de domingo.

Há passagens de Ribeirão Preto para São Paulo/Congonhas sendo comercializadas a partir de R$ 81,49. Há promoções de São Paulo/Guarulhos para Foz do Iguaçu e Salvador a partir de R$ 140,84 e R$ 173,94, respectivamente.

Santiago do Chile, é um dos destinos internacionais com tarifas de reduzidas. Para quem sai de São Paulo/Guarulhos, a companhia oferece tarifas a partir de R$ 926,84. É possível encontrar opções para Joanesburgo e Londres, também com partidas de São Paulo/Guarulhos, com tarifas a partir de R$ 1.705,55 e R$2.510,46, respectivamente (ida e volta, com as taxas inclusas).

De acordo com a empresa, é possível utilizar resgates promocionais da Multiplus, a partir de 2.900 pontos Multiplus (com taxas a partir de R$ 23,49) por trecho nos voos domésticos e a partir de 12.000 pontos Multiplus (com taxas a partir de R$ 226,75) ida e volta nos voos internacionais.

Todos os bilhetes podem ser comprados pelo site da LATAM www.latam.com, lojas LATAM, LATAM Travel e agências de viagem. Lá também estão disponíveis as regras e restrições das tarifas anunciadas.