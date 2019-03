Justiça leiloa 110 imóveis com até 40% de desconto no estado de São Paulo

São Paulo – A Justiça Federal vai realizar leilões nesta quarta-feira (13) e no dia 27 para comercializar 110 imóveis localizados no estado de São Paulo e com lance inicial 40% mais barato em relação ao seu preço de avaliação. Os pregões acontecem no Auditório da Justiça Federal, localizado na Rua João Guimarães Rosa, 215, Consolação, às 11h.

Os certames incluem unidades na cidades de São Paulo, Araçatuba, Assis, Bauru, Botucatu, Campinas, Campos do Jordão, Jardinópolis, Jundiaí, Itapuí, Lins, Macatuba, Mogi das Cruzes, Ourinhos, Palmital, Pindamonhangaba, Piratininga, Potirendaba, Ribeirão Preto e Viradouro. Entre eles, serão leiloados 70 unidades residenciais, como apartamentos, terrenos e casas.

Um exemplo de imóvel com lance mínimo 40% abaixo do valor de mercado é um apartamento com 63 metros quadrados na capital. Avaliado em 400 mil reais, os interessados poderão oferecer um lance mínimo de 240 mil reais pela unidade.

Veículos

Os leilões também incluem veículos, que são comercializados por preços até 50% abaixo do valor de avaliação. Em alguns casos, é possível parcelar a compra em até 60 vezes.

Um Porsche modelo Cayenne terá lance mínimo será 200 mil reais enquanto o veículo é avaliado em 250 mil reais.

Como funciona

Os leilões da Justiça Federal acontecem periodicamente e os produtos são oriundos de diversas ações judiciais. São processos criminais, execuções fiscais e cíveis.

Qualquer pessoa pode participar do leilão. Basta comparecer presencialmente ao local no horário marcado, apresentar documentos de identificação e utilizar folhas de cheques para o pagamento dos bens.

A lista completa dos itens a serem leiloados pode ser conferida no site e ou através do escritório do leiloeiro pelos telefones (11) 2653-8583 e (11) 2653-0553.