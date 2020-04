Juro para pessoas físicas e jurídicas sobe pela primeira vez em dois anos

Após dois anos consecutivos de queda, as taxas de juros das operações de crédito tanto para pessoas físicas quanto jurídicas tiveram alta em março. De acordo com dados compilados pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), a taxa de juros média geral para pessoas físicas subiu 0,03 ponto percentual ao passar de 5,76% ao mês (95,82% ao ano) em fevereiro para 5,79% ao mês (96,49% ao ano) em março. É o maior percentual desde dezembro de 2019.

Por sua vez, a taxa de juros média geral para pessoa jurídica apresentou alta de 0,05 ponto percentual no mês, passando de 3,12% ao mês (44,58% ao ano) em fevereiro para 3,17% ao mês (45,43% ao ano) em março. É a maior taxa de juros desde dezembro de 2013.

A alta pode ser atribuída ao momento econômico atual de incertezas provocada pela pandemia de coronavírus e suas possíveis implicações, como recessão econômica e aumento do desemprego. “O ambiente de provável elevação dos índices de inadimplência aumentou substancialmente o risco do crédito fazendo com que as instituições financeiras elevassem os juros”, explica Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de estudos e pesquisas da Anefac, em nota.

Tendo em vista a piora do cenário econômico com maior risco de crédito, a tendência é de alta dos juros nos próximos meses, segundo Oliveira. “Mas algumas ações do Banco Central podem amenizar estas altas como, por exemplo, redução de impostos e compulsórios.”

Juros x Selic

De março de 2013 a março deste ano, a taxa básica de juros da economia, a Selic, foi reduzida em 3,5 pontos percentuais de 7,25% para 3,75%. No mesmo período, a taxa de juros média para pessoas físicas aumentou 8,52 pontos percentuais de 87,97% para 96,49% ao ano; enquanto nas operações de crédito para pessoa jurídica houve uma elevação de 1,85 ponto percentual de 43,58% para 45,43% ao ano.