Jeep Compass X Mitsubishi Pajero? Veja qual carro desvaloriza menos

São Paulo – São Paulo – Um levantamento feito pela KBB Brasil apontou que o Jeep Compass se desvaloriza menos que o concorrente Mitsubishi Pajero. Em média, as versões do Jeep desvalorizam 6,3%, após o primeiro ano de uso, já a Pajero perde 9,3%.

Para fazer a comparação entre dois SUVs, a KBB analisou o comportamento dos preços de seis versões do Jeep Compass e três do Mitsubishi Pajero. O conceito de desvalorização leva em consideração o preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.

Entre as versões do Jeep Compass, o Limited 2.0 TDI 4X4 é que apresenta a menor taxa de desvalorização, de 3,03%, após o primeiro ano de uso. Em seguida, aparece o Compass Trailhawk 2.0 TDI 4X4 com queda de 4,40%, seguido da versão Limited 2.0 16V flex 4×2, com 6,76%.

Em contrapartida, as versões do Mitsubishi Pajero utilizadas no levantamento ocupam as três últimas posições da lista. Em 7º lugar, o valor do Mitsubishi Pajero HPE 4X4 AT 3.2 TB-IC 4×4 desvaloriza em 7,89%, enquanto o utilitário HPE 4X4 AT 3.5 V6 flex 4×4 conta com uma desvalorização de 10,43%. Com isso, a versão com maior desvalorização, com 14,87%, fica com o Outdoor 4X4 AT 3.2 TB-IC 4×4. Veja ranking completo: