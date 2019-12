Itaú Unibanco zera custódia para investimento em renda variável

São Paulo – O Itaú Unibanco zerou a taxa de custódia de produtos de renda variável para os clientes de todos os segmentos. Esta medida vale inclusive para fundos imobiliários, que passam a ter taxa zero também de corretagem. Ainda no pacote, o banco anunciou que vai pagar para os clientes a taxa de custódia da B3 dos investimentos em renda variável.

Além disso, o Itaú também reduziu as taxas de administração e o valor dos aportes mínimos de alguns de seus produtos do Personnalité, adequando seu portfólio ao novo nível de juros do país e aumentando a rentabilidade para os investidores.

O principal fundo DI (Privilege) teve sua taxa de administração reduzida para 0,3%, e os aportes mínimos passaram para 250 reais. Com esta medida, o que antes era acessível somente para investidores com mais de 1 milhão de reais aplicados no banco agora está disponível para todos os clientes Personnalité.

Por fim, no âmbito da previdência complementar, foram reduzidos as aplicações iniciais e as taxas de administração dos principais produtos no Personnalité, que estavam disponíveis somente para quem tivesse 300 mil reais já alocados. A partir de agora, com 5 mil reais investidos o cliente acessa o Itaú Person Kinea Renda Fixa, o Itaú Person Rf Vision e o Itaú Person Excellence Lumina RF, que serão oferecidos a uma taxa de 0,8%.