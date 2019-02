Itaú tem câmbio e traveller cheque sem tarifa

São Paulo – O banco Itaú lançou uma promoção para isentar de taxas os produtos de viagem até o final de janeiro. Os correntistas do banco já contavam com tarifa zero para cartões de viagem e agora o benefício foi ampliado também para câmbio de qualquer moeda e travellers cheques, que terá incidência apenas do IOF de 0,38% sobre as operações realizadas. O preço convencional do serviço é de 40 reais para emissão de travellers cheques, e de 77 reais para câmbio de qualquer valor em papel moeda.

Além de promoções para produtos de câmbio, os bancos costumam lançar nesse período uma série de linhas para financiar férias. Conheça essa e outras opções para pagar os gastos de início de ano.