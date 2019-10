Itaú reduz taxa de juros para clientes pessoa física e jurídica

São Paulo – O banco Itaú Unibanco anunciou, na noite de quarta-feira (30), que vai reduzir em 0,5 ponto percentual as taxas de juros de linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas, em consonância com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de cortar a taxa básica de juros do país na mesma proporção, levando a Selic a 5% ao ano.

As linhas contempladas são empréstimo pessoal (para pessoas físicas) e capital de giro (para pessoas jurídicas). Os novos valores passam a valer na próxima segunda-feira (4 de novembro) e variam de acordo com o perfil do cliente e de seu relacionamento com o banco.

“O Itaú reforça o posicionamento de manter preços competitivos no mercado, sem abrir mão de apresentar qualidade em seus serviços e produtos de valor agregado”, diz a nota.