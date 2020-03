Itaú reduz taxa de juros de empréstimo com garantia de imóvel

São Paulo – O Itaú Unibanco anunciou, nesta quinta-feira (5), a redução da taxa de juros do crédito com garantia de imóvel (home equity). Dessa maneira, a taxa do empréstimo caiu de 1,08% ao mês +Taxa Referencial (TR) ao mês para 0,99% ao mês + TR.

Para contratar a linha de crédito o consumidor precisa ter imóvel quitado e ser cliente do banco. O prazo do empréstimo é de até 10 anos e o valor emprestado é de até 60% do imóvel.

“O valor do crédito com garantia de imóvel pode ser utilizado para realizar projetos, como a abertura de um negócio ou a reforma do próprio imóvel, sem a necessidade de se desfazer dos bens para obter os recursos. Pode ser ainda a opção ideal para novos investimentos e, especialmente, para a quitação de dívidas mais caras”, afirma Cristiane Portella, diretora do Itaú Unibanco.