Itaú reduz juros em linhas de crédito para pessoas físicas e empresas

São Paulo – O banco Itaú Unibanco vai reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de juros de linhas de crédito voltadas para pessoas físicas e jurídicas. Esta é a quarta vez consecutiva que a instituição repassa integralmente o corte da taxa básica de juros do país, definido pelo Comitê de Política Monetária (Copom), para seus produtos. Nesta quarta-feira (11), a autoridade monetária reduziu a Selic de 5% para 4,5% ao ano.

Para pessoas físicas, o produto que vai ficar mais em conta é o empréstimo pessoal, enquanto que, para clientes pessoa jurídica, o foco será no empréstimo para capital de giro. As taxas variam de acordo com o perfil do cliente e de seu relacionamento com o banco, e os novos valores valem a partir de terça-feira (17).

“Com a iniciativa, o Itaú reforça seu posicionamento de manter preços competitivos no mercado, sem abrir mão de reforçar o valor agregado em seus serviços e produtos, sempre buscando oferecer a melhor relação custo-benefício para seus clientes”, diz o Itaú, em nota.