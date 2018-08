Itaú reduz juros do crédito para imóveis na Carteira Hipotecária

O Itaú Unibanco anunciou que unificou sua política de taxas de juros de financiamento imobiliário das linhas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), reguladas pelo governo, com as da Carteira Hipotecária (CH), que tem aplicação livre. A decisão acompanha as mudanças anunciadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) na resolução 4.676, que alterou as regras de aplicação dos recursos da poupança no crédito imobiliário. A disputa entre os bancos no segmento de crédito imobiliário vem provocando a redução das taxas de juros neste ano.

A unificação se dará por meio da redução da taxa mínima da Carteira Hipotecária, que cairá de 9% ao ano para 8,8% ao ano mais a Taxa Referencial (TR) , independentemente do valor do imóvel. As taxas do Itaú Unibanco são personalizadas, variando de acordo com o perfil do cliente e do seu relacionamento com o banco. Para ter acesso às novas condições, não é necessário adquirir outros produtos do banco, diz a instituição em nota. “Avaliamos como positivas as mudanças anunciadas pelo governo e, dentro do nosso papel de encontrar oportunidades para fomentar o mercado e auxiliar no financiamento da casa própria, decidimos reduzir nossa taxa mínima da Carteira Hipotecária, já estabelecendo uma taxa de referência única, independentemente do valor do imóvel”, diz Cristiane Magalhães, diretora de crédito imobiliário do Itaú Unibanco.

A unificação das taxas é uma das iniciativas do Itaú Unibanco para incentivar a contratação do financiamento imobiliário e vem se juntar à elevação do valor máximo financiado para 82% do valor do imóvel, já implantado no primeiro semestre deste ano. A nova política de taxas valerá a partir do dia 17 de agosto, diz o banco.

O Itaú diz que está também investindo na automação dos processos de concessão de crédito, e que já fechou 3,3 mil contratos de forma 100% digital por meio do internet banking, o que reduz significativamente o tempo gasto pelo cliente no envio da documentação e, consequentemente, leva a menos dias úteis na finalização do contrato.

O Itaú Unibanco afirma que é líder na concessão de financiamento de imóveis para pessoas físicas entre os bancos privados no país, com uma carteira total de mais de R$ 40 bilhões. De janeiro a junho desse ano, o banco destinou mais de R$ 4,5 bilhões de reais para financiamento de imóveis, um crescimento de cerca de 40% em relação a 2017.